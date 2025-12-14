ТАСС: ВС РФ взятием Варваровки завершают зачистку восточной части реки Гайчур

Это является важным шагом для дальнейшего освобождения Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Освобождение Варваровки в Запорожской области является одним из завершающих этапов зачистки восточного побережья реки Гайчур. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

14 декабря Минобороны России сообщило об освобождении Варваровки. Населенный пункт брали под контроль гвардейцы-разведчики спецназа группировки войск "Восток". Варваровка находится к востоку от реки Гайчур.

"В результате активных боевых действий взят под контроль крупный узел обороны площадью более 15 кв. км, уничтожено до роты живой силы ВСУ из состава 225-го отдельного штурмового полка и 110-й отдельной мехбригады, более 12 единиц техники, свыше 70 гексакоптеров противника типа "Баба-яга". Освобождение Варваровки является одним из серии завершающих этапов зачистки восточного побережья реки Гайчур", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это является важным шагом для дальнейшего освобождения Запорожской области от ВСУ.