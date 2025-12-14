ТАСС публикует кадры из освобожденной Варваровки в Запорожской области

Задачу выполнили военнослужащие группировки войск "Восток"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Кадры из освобожденного населенного пункта Варваровка в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Варваровки. Населенный пункт брали под контроль гвардейцы-разведчики спецназа группировки войск "Восток". Варваровка находится к востоку от реки Гайчур.

На видео - боевая работа военнослужащих "Востока": уничтожение техники и опорных пунктов противника, гексакоптеров типа "Баба-яга". Также на кадрах запечатлено, как российские бойцы, развернув триколор, идут по освобожденным улицам.