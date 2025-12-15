Боец "Востока": ВСУ бросали раненых и погибших при бегстве из Варваровки

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Украинские войска при бегстве из Варваровки Запорожской области бросали раненых и тела погибших сослуживцев, рассказал ТАСС командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным Красава.

"Некоторые из них (ВСУ - прим. ТАСС) бежали из Варваровки, бросали раненых и погибших [сослуживцев]", - рассказал военнослужащий.

Об освобождении Варваровки в Запорожской области стало известно 14 декабря.