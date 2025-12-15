Командир Красава: бойцы "Востока" отрезали Варваровку от трассы для освобождения
02:02
ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Гвардейцы-разведчики группировки войск "Восток" для освобождения Варваровки Запорожской области отрезали населенный пункт от ключевой дороги снабжения, рассказал ТАСС командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным Красава.
"Была поставлена задача перерезать дорогу на Покровское и отрезать Варваровку [от снабжения]. Выполнили задачу", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что в населенный пункт ВС РФ заходили во время тумана малыми группами.
Об освобождении Варваровки в Запорожской области сообщили 14 декабря.