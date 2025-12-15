Командир Красава: ВСУ перебрасывали в Варваровку неподготовленных солдат
02:02
ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Украинское командование перебрасывало недавно мобилизованных солдат, минуя подготовку на полигонах, рассказал ТАСС командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным Красава.
"Пленные были. Они рассказали, что их после мобилизации отправляли сразу на ноль (к линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), без подготовки", - рассказал военнослужащий.
О низком уровне подготовки, как уточнил командир, свидетельствовал и характер боестолкновений.
Минобороны 14 декабря сообщило об освобождении Варваровки в Запорожской области.