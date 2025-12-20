Экс-глава военной контрразведки: Киев хочет убедить Запад, что не ворует деньги

Украина расплачивается за такой пиар бессмысленными потерями военных ВСУ, выразил мнение генерал-полковник Александр Безверхний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство проводит пиар-акции в ходе СВО с целью убедить западных спонсоров в правомерности выделяемых денежных средств. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

Читайте также

Экс-глава военной контрразведки: Киев ведет борьбу с РФ по методичкам ЦРУ и МИ-6

"Сегодня мы можем видеть, как отражаются события специальной военной операции в кривых зеркалах западной и украинской пропаганды. Цель противника - выставить Россию агрессором, убедить западных спонсоров в том, что киевский режим побеждает и полученные деньги не разворованы, а "потрачены на военные нужды", - сказал он.

Безверхний подчеркнул, что Украина расплачивается за такой пиар бессмысленными потерями военных ВСУ.

18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская истерия, которая активно навязывается политиками стран - членов НАТО своему населению, вызвана стремлением оправдать курс на милитаризацию с многократным увеличением военных расходов.