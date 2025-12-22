Минобороны показало кадры уничтожения дрона ВСУ с помощью "Веревки"

Квадрокоптер противника пытался провести разведку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры нейтрализации украинского дрона с помощью устройства сброса "Веревка" в Харьковской области.

Там уточнили, что операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки "Север" выявили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской области. Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенным оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА с личным составом. Вторым дроном была поражена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления.

"Кроме того, при помощи специального устройства сброса "Веревка" был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций", - отметили в ведомстве.

Выявление и ликвидация пунктов управления и операторов дронов ВСУ является одной из ключевых задач в ходе создания буферной зоны на границе Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.