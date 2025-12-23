Марочко: ВС РФ начали двигаться к Белому Колодезю в Харьковской области

Продвигаясь еще южнее этого населенного пункта, российские силы смогут серьезно нарушить логистику противника, добавил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Российские военные, освободив Вильчу, по устью реки Северский Донец начали продвижение к Белому Колодезю в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко рассказал ТАСС, что освобождение Вильчи позволит российской армии начать бои за хорошо укрепленный противником Белый Колодезь.

"Продвигаясь еще южнее Белого Колодезя, мы сможем серьезно нарушить украинскую логистику, и, естественно, это позволит нам более успешно продвигаться и в районе участка Меловое - Хатнее, и на других участках на харьковском направлении. Сейчас наши военнослужащие, по моей информации, как раз продвигаются вдоль водной преграды - в южном направлении [к Белому Колодезю] - по устью реки Северский Донец. Будем надеяться на дальнейшие успехи в данном районе", - сказал он.

Об освобождении Вильчи в Минобороны РФ заявили 22 декабря.