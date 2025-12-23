ТАСС: "штрафников" ВСУ перебросят из-под Волчанска на сумское направление

По данным российских силовиков, эти подразделения планируют штурмовать позиции ВС РФ в Краснопольском районе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подразделения "штрафников" из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ перебросят из-под Волчанска на сумское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в 58-й омпбр сформировали несколько подразделений "штрафников", которые будут отправлены с волчанского направления на сумское для штурма позиций ВС РФ в Краснопольском районе", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС ранее в силовых структурах, командование ВСУ в Харьковской области формирует сводные подразделения из понесших потери бригад из-за недостатка личного состава.