ТАСС: "штрафников" ВСУ перебросят из-под Волчанска на сумское направление
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подразделения "штрафников" из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ перебросят из-под Волчанска на сумское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении в 58-й омпбр сформировали несколько подразделений "штрафников", которые будут отправлены с волчанского направления на сумское для штурма позиций ВС РФ в Краснопольском районе", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС ранее в силовых структурах, командование ВСУ в Харьковской области формирует сводные подразделения из понесших потери бригад из-за недостатка личного состава.