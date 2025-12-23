Эксперт Киселев: бойцы РФ уничтожают технику ВСУ на подходах к Купянску

Военный эксперт отметил, что все дороги, ведущие к городу, превращены для ВС Украины в "дороги смерти"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины контратаковать у Купянска Харьковской области "постоянно проваливаются", российские бойцы уничтожают технику противника в 10-20 км от города. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Купянское направление. Невзирая на все попытки [главкома ВСУ Александра] Сырского стабилизировать здесь ситуацию с точки зрения освобождения плацдарма, постоянные попытки [ВСУ] контратаковать не удаются и постоянно проваливаются. Техника, которая подгоняется не вплотную к Купянску, а на стратегическую глубину от Купянска - на 10-15 км, 20 км [от города], - уничтожается нашими дронами", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Эксперт отметил, что все дороги, ведущие к Купянску, превращены для ВСУ в "дороги смерти". "Шансы, которые могли бы повлиять на ситуацию на купянском направлении, - они на 100% упущены для противника. В дальнейшем хоть как-то зацепиться за населенный пункт у них уже не получится", - подчеркнул Киселев.

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что под Купянском в окружении находятся 3,5 тыс. военных ВСУ. Город под полным контролем армии РФ, заявил Путин.