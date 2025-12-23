Эксперт Киселев: операторами дронов ВСУ у Купянска служат 19-летние юноши

В этом качестве действуют и женщины, рассказал военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Киев задействовал 19-летних юношей в качестве операторов FPV-дронов для боев у Купянска Харьковской области, в этом качестве действуют и женщины, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Киселев сообщал, что попытки ВСУ контратаковать у Купянска "постоянно проваливаются", поскольку российские бойцы уничтожают технику противника в 10-20 км от города. По его словам, у Киева не получится зацепиться за город.

"Противник не только пытался здесь [у Купянска] контратаковать, но и сосредоточил большое количество FPV-дронов. Ну, как мы знаем, операторы FPV-дронов точно так же со стороны ВСУ умирают, и тем более что в них идет пополнение как раз из числа лиц возрастом 19-20 лет. Иногда попадаются и женщины, девушки, которые точно так же там нашими в противоборстве операторов уничтожаются", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что под Купянском в окружении находятся 3,5 тыс. военных ВСУ. Город под полным контролем армии РФ, заявил Путин.