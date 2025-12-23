ТАСС публикует кадры освобождения Андреевки Днепропетровской области

На видео в том числе запечатлено, как бойцы разворачивают российский триколор над освобожденным населенным пунктом

Кадры освобождения Андреевки Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры освобождения Андреевки в Днепропетровской области.

На них - эпизоды боев: поражение опорных пунктов и техники, личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов беспилотников противника.

На видео также запечатлено, как бойцы разворачивают российский триколор над освобожденным населенным пунктом.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области.