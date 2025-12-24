Над Севастополем сбили пять воздушных целей
Редакция сайта ТАСС
07:00
обновлено 07:15
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава города добавил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА. Он призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
В 09:00 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение. Ранее Разввожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в районе Фиолента, гражданские объекты в городе не пострадали.