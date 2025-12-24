Над Севастополем сбили пять воздушных целей

На землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА, предупредил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА. Он призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

В 09:00 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение. Ранее Разввожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в районе Фиолента, гражданские объекты в городе не пострадали.