ТАСС публикует кадры освобождения Косовцева в Запорожской области

Задачу выполнила группировка войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области есть в распоряжении ТАСС.

На них запечатлено уничтожение живой силы, блиндажей, опорных пунктов, пунктов временной дислокации, а также военной техники противника.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Косовцево в Запорожской области.