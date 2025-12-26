ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС публикует кадры освобождения Косовцева в Запорожской области

Задачу выполнила группировка войск "Восток"
09:31
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области есть в распоряжении ТАСС.

На них запечатлено уничтожение живой силы, блиндажей, опорных пунктов, пунктов временной дислокации, а также военной техники противника.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Косовцево в Запорожской области. 

