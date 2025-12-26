ТАСС: после освобождения Косовцева возможно блокирование узла логистики ВСУ

Уничтожено до взвода живой силы из состава 110-й отдельной мехбригады и 33-го отдельного штурмового полка ВСУ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады группировки войск "Восток" создали необходимые условия для изолирования крупного узла снабжения противника, освободив населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении данного населенного пункта.

"В результате активных боевых действий созданы условия для блокирования крупного логистического узла противника, уничтожено до взвода живой силы из состава 110-й отдельной мехбригады и 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, две боевые бронемашины, пять гексакоптеров типа "Баба-яга", - рассказал собеседник агентства.