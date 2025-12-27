Командир Тайфун: зачистка Косовцева от ВСУ проходила бесшумно

На других улицах не знали о происходящем, сообщил командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" зачищали населенный пункт Косовцево в Запорожской области бесшумно. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун.

"Пришли, отработали, двинулись дальше. На других улицах даже не знали, что мы уже работаем. Мы не пользовались гранатометами, гранатами, бесшумно ходили. Птички даже не работали, они знали, что мы по противнику работаем тихо", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.