Замкомандира бригады Николюк: победа России в конфликте на Украине не за горами

Скоро украинский конфликт закончится, подчеркнул заместитель командира 9-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. СВО однозначно закончится полной победой российских вооруженных сил, и этого осталось ждать недолго. Таким мнением в интервью телеканалу "Россия" поделился заместитель командира 9-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр" Андрей Николюк.

"Скоро вся эта история (украинский конфликт - прим. ТАСС) закончится. Мы однозначно победим, освободим (исторические российские территории - прим. ТАСС). Это дело времени - я думаю, не такого большого", - сказал он.

По мнению заместителя командира, нацизм на Украине нужно искоренить прямо сейчас. "Если этого не сделать, то весь этот нацизм, который процветает сейчас со стороны некоторых формирований Украины, они расплодятся еще больше и еще больше наберут силы, наберут вооружения, наклянчат его в Европе, в Америке наклянчат. И придут опять", - уверен военный.

Бригада Николюка была одной из частей, окружавших город Димитров ДНР. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад об освобождении Димитрова.