МО РФ показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ на подступах к Купянску
Редакция сайта ТАСС
14:09
ТАСС, 28 декабря. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля, боевой бронированной машины и роботизированной платформы ВСУ на подступах к Купянску.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
На кадрах показана работа российского дрона.
Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянска и проводит штурмовые действия, уничтожая противника.