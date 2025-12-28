МО РФ показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ на подступах к Купянску

Также ВС России ликвидировали боевую бронированную машину и роботизированную платформу противника

ТАСС, 28 декабря. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля, боевой бронированной машины и роботизированной платформы ВСУ на подступах к Купянску.

На кадрах показана работа российского дрона.

Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянска и проводит штурмовые действия, уничтожая противника.