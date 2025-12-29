Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

За весь год планируется набрать 261 тыс. новобранцев

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве в новом 2026 году. Документ опубликован на портале правовых актов. Впервые планы контрольных цифр по набору публикуются всего один раз на весь год.

Читайте также Сборы военнослужащих запаса. О плановом призыве в 2026 году

"Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек", - предписывается указом.

Глава государства подписал такой указ впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве. При этом, несмотря на норму, фактическая отправка призывников в войска по-прежнему будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также президент распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Ранее президент подписывал два указа - перед весенним и осенним призывами. При этом в каждом отдельно прописывалось количество призывников. Сейчас же число новобранцев в указе суммировано.