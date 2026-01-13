Боец Гера: ВС РФ окружили ВСУ в Гуляйполе и не дали им выйти из города

Как отметил штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", противник был хорошо подготовлен и экипирован

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие окружили подразделения ВСУ в частном секторе Гуляйполя, не позволив формированиям выйти из города. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Гера.

"Заходили группами - двойками с разных сторон частного сектора. Брали в окружение. Мы фактически не дали им выйти", - сказал он.

По его словам, ВСУ были хорошо подготовлены и экипированы.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.