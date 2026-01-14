Силовики узнали бригады ВСУ, совершавшие преступления против жителей Селидова

В силовых структурах рассказали, что среди них были семь бригад Нацгвардии и Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские силовики выяснили, какие подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины совершали преступления в городе Селидово в ДНР. Там находились семь бригад, рассказали ТАСС в силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения, которые держали Селидово - 15-я бригада НГУ "Кара-Даг", 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная аэромобильная бригада, 151-я, 152-я и 153-я отдельные мехбригады, 37-я отдельная бригада морской пехоты", - сказал собеседник агентства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил ТАСС, что около 130 мирных жителей в Селидове были убиты украинскими боевиками. По его оценкам, это предварительная цифра, которая, скорее всего, будет меняться в большую сторону. Украинские боевики, планируя отход из Селидова, обещали убить всех жителей и уничтожить все в городе, добавлял он.

Мирошник отмечал, что несмотря на освобождение города российскими военнослужащими более года назад - в октябре 2024 года - "он все еще находится в "красной зоне", в непосредственной досягаемости линии боевого соприкосновения". Это затрудняет проведение полноценных следственных действий, в том числе эксгумаций тел убитых мирных граждан, подчеркивал Мирошник.