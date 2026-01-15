Марочко: у ВСУ проблемы с логистикой у Красного Лимана после ударов ВС РФ

Военный эксперт также сообщил, что российские войска направили основные усилия на перерезание логистических путей снабжения населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Проблемы с логистикой отмечаются у подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных у Красного Лимана (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики, на фоне ударов российской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо краснолиманского направления, то основные усилия наши военнослужащие направили на перерезание логистических путей снабжения данного населенного пункта (Красного Лимана - прим. ТАСС). Более успешные действия сейчас происходят на юго-востоке от данного населенного пункта - в районе населенного пункта Диброва", - сказал он.

В конце декабря 2025 года командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев в докладе верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину сообщил, что военнослужащие данной группировки войск вошли в Красный Лиман с нескольких направлений и ведут боевые действия в городских кварталах.