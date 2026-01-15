ТАСС: у ВСУ в Харьковской области катастрофическая нехватка личного состава

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Катастрофическая нехватка личного состава в бригаде ВСУ в Харьковской области привела к тому, что ротация фактически не проводится. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении катастрофическая нехватка личного состава в 57-й отдельной мотопехотной бригаде привела к тому, что на позициях личному составу приходится сидеть фактически без ротаций. Командование бригады даже не предпринимает никаких попыток сменить личный состав на позициях", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что несколько подразделений ВСУ на этом направлении под натиском ВС РФ спешно покидают занимаемые позиции, а оставленные окопы тщательно минируют, в том числе дистанционно - с помощью БПЛА.