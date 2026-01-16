ТАСС: в ходе освобождения Жовтневого уничтожено более двух взводов ВСУ

ВС РФ удалось создать плацдарм на западном берегу реки Гайчур и взять под контроль узел обороны площадью более 6 кв. км

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" уничтожили свыше двух взводов живой силы противника в ходе освобождения населенного пункта Жовтневое Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Жовтневое.

"В результате активных боевых действий создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взят под контроль узел обороны площадью более 6 квадратных километров, уничтожено свыше 2 взводов живой силы ВСУ из состава 106-й отдельной бригады теробороны, более 8 единиц техники, свыше 15 гексакоптеров противника типа "Баба-яга", - рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что занятие данного района позволит расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и продолжить наступление вглубь Запорожской области.