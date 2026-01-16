ТАСС публикует кадры освобождения Жовтневого в Запорожской области

На видео показана боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения Жовтневого в Запорожской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного группировкой войск "Восток" населенного пункта Жовтневое в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Жовтневое.

На видео - боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток" по освобождению населенного пункта.