ТАСС публикует кадры освобождения Жовтневого в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
09:38
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного группировкой войск "Восток" населенного пункта Жовтневое в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Жовтневое.
На видео - боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток" по освобождению населенного пункта.