Военная операция на Украине

ТАСС публикует кадры освобождения Жовтневого в Запорожской области

На видео показана боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток"
09:38

Кадры освобождения Жовтневого в Запорожской области

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного группировкой войск "Восток" населенного пункта Жовтневое в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Жовтневое.

На видео - боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток" по освобождению населенного пункта. 

