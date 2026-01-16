В ДНР заявили, что освобождение Закотного ускорит формирование южного фланга

Также это позволило ВС РФ расширить зону контроля юго-восточнее Красного Лимана, отметил советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Российские войска освобождением населенного пункта Закотное в ДНР существенно расширили зону контроля юго-восточнее Красного Лимана. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это позволит ускорить формирование южного фланга.

"Село Закотное, которое перешло под контроль наших войск, позволило нашим войскам расширить зону контроля юго-восточнее Красного Лимана и ускорит формирование южного фланга", - сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Закотное в ДНР.