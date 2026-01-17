Боец Чистый: для захода в Жовтневое ВС РФ форсировали реку Гайчур

Военнослужащий также отметил, что группировка "Восток" зашла в населенный пункт во время метели при низкой активности вражеских дронов

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" для захода в населенный пункт Жовтневое в Запорожской области смастерили переправу из досок через реку Гайчур, рассказал ТАСС стрелок 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии с позывным Чистый.

"Форсировали реку Гайчур. Получается, очень долгое время, дня четыре, наверное, закладывали доски, всякую траву, листву, чтобы создать переход, переправу. Все потом подмерзло, слава богу, прошли", - сказал боец.

Он добавил, что заходили в населенный пункт во время метели, когда активность дронов ВСУ была низкой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области.