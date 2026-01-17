Марочко: у Киева из-за нехватки сил обрушивается фронт у Гуляйполя

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Линия фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области обрушивается у Вооруженных сил Украины из-за нехватки личного состава для сдерживания наступления армии РФ. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, солдаты украинской армии начали бежать из района Гуляйполя.

"Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника. То есть противник уже не может контролировать разрозненные отряды, которые пытаются спастись бегством на данном участке", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что оперативно-тактическая обстановка для солдат ВСУ у Гуляйполя "весьма плохая".

В среду Марочко сообщал ТАСС, что дыры в обороне ВСУ у Гуляйполя образовались из-за нехватки сил и средств на данном участке фронта.