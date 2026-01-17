Марочко: ВС РФ за неделю продвинулись у Хатнего и Двуречной под Харьковом

Российская армия идет вперед, пока ВСУ пытаются отбить Купянск, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие за неделю продвинулись у населенного пункта Хатнее и расширили плацдарм у Двуречной в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, пока ВСУ безуспешно пытаются отбить Купянск - бойцы РФ продвигаются на других участках Харьковской области.

"Прежде всего, хочу отметить: за истекшую неделю есть успехи у наших ребят в районе населенного пункта Хатнее - юго-восточнее от данного населенного пункта есть продвижение по направлению населенного пункта Григоровка. Также расширен плацдарм в районе населенного пункта Двуречная", - сказал Марочко.

16 января командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что Купянск полностью взят под контроль российскими подразделениями, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город.