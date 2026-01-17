ТАСС: при освобождении села Прилуки уничтожено до двух взводов и танк ВСУ

Российские войска взяли под контроль крупный узел обороны площадью до 15 кв. км

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" уничтожили до двух взводов живой силы и танк противника в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Прилуки группировкой войск "Восток".

"В результате слаженных действий взят под контроль крупный узел обороны площадью до 15 кв. км. Уничтожено до двух взводов живой силы из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пять пикапов, одна боевая бронемашина, один танк", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что занятие населенного пункта позволит расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и продолжить наступление вглубь Запорожской области.