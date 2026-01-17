ТАСС публикует кадры из освобожденного Прилуки Запорожской области

На видео видна боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток" по освобождению населенного пункта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного группировкой войск "Восток" населенного пункта Прилуки в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Прилуки.

На видео - боевая работа гвардейцев 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток" по освобождению населенного пункта.

Соответствующие кадры демонстрируют, как российские военнослужащие уничтожают живую силу, технику и пункты дислокации противника.