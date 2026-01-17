ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ продвинулись до 2,5 км вглубь обороны ВСУ на западном берегу Гайчура

Военнослужащие группировки войск "Восток" провели активные наступательные действия, рассказали в Минобороны России
09:25

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" продвинулась до 2,5 км вглубь обороны противника, освобождая населенный пункт Прилуки в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Ранее российское военное ведомство сообщило об освобождении села Прилуки.

"Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 км в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур и освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области", - говорится в сообщении. 

