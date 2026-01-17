Балицкий: стремительное наступление ВС РФ позволило освободить Прилуки

Глава региона заявил, что это "еще один уверенный шаг на пути к полному освобождению Запорожской области от неонацистского гнета"

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Стремительная и хорошо спланированная наступательная операция ВС РФ позволила освободить Прилуки Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате стремительного и хорошо спланированного наступления подразделения нашей армии освободили от нацистских формирований населенный пункт Прилуки Запорожской области. Этот успех - очередное свидетельство невероятного героизма, отваги и высочайшего профессионализма наших воинов. Под огнем противника они проявили непоколебимую стойкость и истинное мужество, выполняя свою священную миссию по защите мирных жителей и освобождению родной земли", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что освобождение Прилук - это не просто тактическая победа, это "еще один уверенный шаг на пути к полному освобождению Запорожской области от неонацистского гнета". "Поздравляю жителей области с очередным шагом к восстановлению исторической справедливости и мира на нашей земле, с освобождением еще одного нашего населенного пункта, освобождением наших людей", - добавил он.

Об освобождении этого населенного пункта в Минобороны сообщили в субботу.