Командир Ярый: освобождение села в Сумской области заняло пять дней

Задачу выполнили без потерь личного состава, добавил военнослужащий РФ

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 22 января. /ТАСС/. Штурмовики 80-й отдельной мотострелковой бригады рассказали, что им удалось освободить населенный пункт в Сумской области за пять дней. Военнослужащие выполнили задачу успешно и без потерь личного состава, сообщил ТАСС командир штурмовой группы 80-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Ярый.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Ушло около пяти дней на освобождение населенного пункта (в Сумской области - прим. ТАСС). Задачу выполнили успешно, без потерь личного состава", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что во время освобождения населенного пункта солдаты ВСУ паниковали и старались как можно быстрее отступить из села. "У нас успешно прошли подготовка, боевое слаживание. Наши парни знали все команды, действовали четко, оперативно", - сказал Ярый.

Ранее министерство обороны сообщало о том, что в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Север" в Сумской области взят под контроль населенный пункт Комаровка.