Командир Ярый: ВСУ создавали в домах жителей Сумской области боевые позиции

Командир штурмовой группы отметил, что созданные укрепления не помогли противнику удержать Комаровку

КУРСК, 22 января. /ТАСС/. Солдаты ВСУ превращали дома эвакуированных жителей Сумской области в укрепленные боевые позиции, сообщил ТАСС командир штурмовой группы 80-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Ярый.

"Жителей в населенном пункте не было, их заранее эвакуировали. Видно, что в домах местных жителей давно нет следов гражданских, их занимали боевики, укрепляли там свои позиции", - рассказал военнослужащий.

По словам командира штурмовой группы, укрепления, созданные из домов мирных жителей, не помогли удержать населенный пункт. "Зачищали населенный пункт, противник отступал. С их стороны пытались давить на нас, но все же нам удалось занять село и выполнить поставленную задачу без потерь", - добавил Ярый.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о том, что благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Север" в Сумской области взят под контроль населенный пункт Комаровка.