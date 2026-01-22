Подполье: на Днепровщине становится больше агентов-добровольцев

В подполье сообщили, что пророссийски настроенных граждан в регионе "гораздо больше, чем кто-либо осмеливается признать"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудничающих с пророссийским подпольем добровольцев из Днепропетровской области становится все больше, сообщили ТАСС в подполье.

"В Днепропетровской области люди неделями живут в подвалах под обстрелами, а потом выходят встречать наших бойцов с хлебом и слезами на глазах. Такое, конечно, киевские власти не покажут по телевизору. Соответственно, и агентов становится все больше - вербовать приходится только при острой необходимости, но 90% работы выполняют добровольцы по собственной инициативе", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пророссийски настроенных граждан на Днепровщине "гораздо больше, чем кто-либо осмеливается признать".

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что большое количество жителей Днепропетровской области не покидают свои населенные пункты, желая остаться на подконтрольной России территории.