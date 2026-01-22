ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Подполье: на Днепровщине становится больше агентов-добровольцев

В подполье сообщили, что пророссийски настроенных граждан в регионе "гораздо больше, чем кто-либо осмеливается признать"
Редакция сайта ТАСС
01:19

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудничающих с пророссийским подпольем добровольцев из Днепропетровской области становится все больше, сообщили ТАСС в подполье.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Днепропетровской области люди неделями живут в подвалах под обстрелами, а потом выходят встречать наших бойцов с хлебом и слезами на глазах. Такое, конечно, киевские власти не покажут по телевизору. Соответственно, и агентов становится все больше - вербовать приходится только при острой необходимости, но 90% работы выполняют добровольцы по собственной инициативе", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пророссийски настроенных граждан на Днепровщине "гораздо больше, чем кто-либо осмеливается признать".

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что большое количество жителей Днепропетровской области не покидают свои населенные пункты, желая остаться на подконтрольной России территории. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине