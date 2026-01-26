Марочко: ВС РФ ежедневно закрепляются на новых рубежах у Красного Лимана

Военный эксперт отметил, что российские бойцы улучшают свое тактическое положение у населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Российские бойцы ежедневно улучшают свое тактическое положение и закрепляются на новых позициях у Красного Лимана (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши военнослужащие ведут плановую боевую работу и имеют тактические успехи практически ежедневно у Красного Лимана. На данный момент в городской черте наши военнослужащие за истекшие сутки улучшили тактическое положение и закрепились на новых рубежах", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ ведут ожесточенные бои в окрестностях Красного Лимана, командование ВСУ не прекращает наращивать свою группировку в городе.