Командир Свияга: РСЗО не дают закрепиться отступающим солдатам ВСУ

Работа российских расчетов систем залпового огня заставляет украинских солдат обращаться в бегство

МАРИУПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) группировки войск "Восток" ВС РФ уничтожают скопления ВСУ в Запорожской области, не давая солдатам противника закрепиться на новых позициях и обращая их в бегство. Об этом рассказал ТАСС командир батареи РСЗО с позывным Свияга.

"Не даем времени, чтобы противник пришел в себя, расслабился, начал делать какие-то взводно-опорные пункты. Проще, если мы идем вперед, так идти вперед, не оставляя противнику шансов и времени, чтобы подготовиться", - сказал офицер.

Он добавил, что работа расчетов РСЗО заставляет противника обращаться в бегство.

Свияга уточнил, среди целей артиллеристов - опорные и командные пункты, живая сила и техника ВСУ. "Недавно отработали задачу по поражению взводно-опорного пункта и пункта управления, а также две единицы техники (САУ и пикап - прим. ТАСС). Было израсходовано 16 фугасных [снарядов]. Цель поражена, работа выполнена на отлично", - добавил Свияга.