Балицкий: ВС РФ приближают момент, когда Запорожская область вздохнет свободно

Губернатор региона выразил гордость за российскую армию

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в Запорожской области, каждый день приближая момент, когда весь регион "вздохнет свободно". Об этом заявил ее губернатор Евгений Балицкий.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад" сообщил, что передовые подразделения группировки "Днепр" находится на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья.

"Это не просто километры - это шаги к миру и безопасности для каждого из нас. Под непосредственным контролем бойцов "Днепра" уже находится освобожденная Новояковлевка. С начала года воины группировки взяли под полный контроль четыре населенных пункта, возвращая жизнь и спокойствие на нашу землю. Каждый освобожденный дом, каждый километр родной земли - это результат беспримерного мужества наших парней. Мы гордимся нашей армией, которая с каждым днем приближает тот момент, когда вся Запорожская область вздохнет свободно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.