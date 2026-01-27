Эксперт Киселев: ВС РФ ломают оборону ВСУ в городской застройке Красного Лимана

По словам военного эксперта, основной натиск российских войск приходится со стороны Дибровы

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Российские бойцы ведут бои в первых километрах городской застройки Красного Лимана (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики, наступая с севера. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Красный Лиман под интенсивным огнем нашей артиллерии ВКС (Воздушно-космические силы - прим. ТАСС). Основной удар наших войск со стороны Дибровы - это северная часть от Красного Лимана. Подразделения проламывают первый километр городской застройки. <…> Как дальше будут развиваться события - будем наблюдать. Но то, что в городскую застройку наши подразделения уже зашли - по всей вероятности, недолго осталось жить Красному Лиману под всушниками", - сказал он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы".