Марочко: Киев готовит оборону у реки Оскол в попытке замедлить продвижение ВС РФ

Российские военные также бьют по противнику у Рубцова, выбивая украинских солдат с занимаемых позиций, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины возводят фортификационные сооружения у реки Оскол в попытках замедлить продвижение российских военнослужащих на этом участке. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ при этом бьют по противнику у Оскола сразу на нескольких участках.

"Касаемо оскольского рубежа: здесь идут серьезные боестолкновения. Наши военнослужащие на некоторых участках уже давно перешли границу Луганской Народной Республики и продолжают продвигаться в западном направлении. Однако противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведет подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища", - сказал он.

Марочко добавил, что российские военные также бьют по противнику у Рубцова, выбивая украинских солдат с занимаемых позиций. По его словам, это позволит оттеснить ВСУ к населенному пункту Оскол и далее - к Изюму.

"В принципе, работа ведется планомерно, наносятся регулярные удары при помощи беспилотной летательной авиации. Сразу хочу отметить, что радиус покрытия средствами объективного контроля на данном участке выходит далеко за рамки Изюма, так что мы владеем оперативно-тактической обстановкой и действуем согласно поступающим данным", - подчеркнул военный эксперт.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие уничтожают на восточном берегу реки Оскол окруженные формирования ВСУ.​​​​