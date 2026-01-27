Эксперт Киселев: почти 30 наемников из Колумбии отказались воевать из-за морозов

ВСУ направили их для боев в Красном Лимане

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Киев направил для боев в Красном Лимане (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики почти 30 колумбийских наемников, но они отказались воевать из-за морозов и проблем в эвакуации раненых. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы".

"В Красный Лиман было брошено в помощь ВСУ 27 наемников из Колумбии. В результате - последние отказались вообще участвовать здесь в боевых действиях из-за большого холода и отсутствия гарантий в том, что их будут эвакуировать в случае ранения. Отказались - и убыли своим шагом из Красного Лимана", - сказал он.

Ранее Киселев сообщал ТАСС, что бойцы РФ ведут бои в первых километрах городской застройки Красного Лимана, наступая с севера.