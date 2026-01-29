Марочко назвал один из самых успешных участков у российских сил в зоне СВО

Речь об ореховском участке, сказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Военный эксперт Андрей Марочко назвал ореховский участок одним из самых успешных у российских сил в зоне специальной военной операции, где военные РФ продвигаются, несмотря на эшелонированную оборону ВСУ.

"Ореховский участок в целом очень сложный, поскольку здесь масса серьезных укрепрайонов, глубоко эшелонированная оборона украинских боевиков, серьезные форпосты и сложный рельеф местности. Но вместе с тем наши ребята продвигаются даже в таких условиях. И ореховский участок я бы назвал перспективным и результативным на данный момент", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ, давя сразу на нескольких направлениях, формируют огневой карман для дислоцированной у Павловки Запорожской области группировки украинских войск.