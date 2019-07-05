Байкал, монгольские степи и пустыня Гоби. В Иркутске стартует ралли "Шелковый путь"

Девятый по счету "Шелковый путь" начнется в субботу, в течение десяти дней участникам предстоит посетить три страны и преодолеть около 5 тыс. км

Дебютный "Шелковый путь" стартовал в 2009 году в Казани, тогда гонка проходила восемь дней и также охватывала территорию трех стран. Участники успели проехать Татарстан и Оренбургскую область, пересечь Казахстан и финишировать в Туркменистане. Следующие четыре гонки прошли исключительно на территории России, но организаторы ежегодно исправно перекраивали маршруты — ралли смогли увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгограда, Сочи, Геленджика, Ставрополя, Элисты, Майкопа и других городов.

В 2014 и 2015 годах "Шелковый путь" взял паузу, но после двухлетнего перерыва произошла своеобразная перезагрузка гонки. В 2016 году резко увеличилось число стран-участниц: если ранее на старт выходили представители чуть более 20 государств, то в 2016 году уже соревновались спортсмены из 41 страны, маршрут вновь вернул себе международный масштаб, включив в себя участки в России, Казахстане и Китае. Еще одна особенность — рекордная протяженность ралли, которая составила более 10 тыс. км, практически четверть земного экватора. Девятое издание "Шелкового пути" также будет содержать нововведения. Экипажам предстоит увидеть совершенно новые для ралли территории — Сибирь и Монголию, а также проехать по тайге и ощутить на себе все разнообразие ландшафтов. Первые два дня пройдут на территории России, после чего спортсмены попадут в Монголию, а оттуда — в Китай. Глава гонки Владимир Чагин уже проехал с генеральной проверкой по первому спецучастку и остался доволен увиденным. "Впервые ралли-рейд пройдет в Сибири, возле красивейшего озера Байкал. Тут очень интересные для спортсменов спецучастки, извилистые, на управление автомобилем, — рассказал Чагин ТАСС. — Честно говоря, меня впечатлило, даже позавидовал экипажам. В тайге как-то давно проходил этап чемпионата России, но это было в Красноярске, когда только начинались ралли-рейды в нашей стране. Но там все равно было немного не так, как в Иркутской области возле Байкала". "В этом году большое разнообразие ландшафтов: сначала деревья, тайга, потом легкие горные массивы в Иркутской области и Бурятии, степи Монголии, пустыня Гоби в Китае с самыми высокими дюнами на планете. За десять дней спортсменам предстоит и сразиться на спортивных трассах, и посмотреть на красоты трех стран", — добавил Чагин. Традиционные капризы погоды Не раз в прошлые годы коррективы в маршрут ралли вносила погода. Например, в 2011 году заключительный спецучасток должен был пройти в Краснодарском крае. Но ливневые дожди в горах привели к тому, что участок был заменен на дорожную секцию. Подобная часть маршрута обычно проходит на дорогах общего пользования, где спортсмены вынуждены строго соблюдать правила дорожного движения и ограничения по скорости.

В следующем году финиш должен был состояться в Геленджике, но на Краснодарский край снова обрушились проливные дожди. В течение двух дней в регионе выпало рекордное количество осадков, что вызвало выход из берегов нескольких рек. В последний момент организаторы ралли были вынуждены принять решение об отмене заключительного этапа и переносе финиша из буквально затопленного Геленджика в Майкоп. Еще через год погода решила преподнести участникам и дирекции новый сюрприз. На этот раз обошлось без ливней, зато спортсмены легко могли представить себе, что за окнами проносятся африканские пейзажи. Температура воздуха была вполне сопоставима с показателями самого жаркого континента. Глава команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин после той гонки отмечал, что это даже помогло экипажам подготовиться к "Дакару", который проходил по территории Южной Америки. В 2018 году организаторы решили несколько изменить направление гонки: экипажи стартовали на юге России, а финиш состоялся в Москве, на Красной площади. Обмануть погоду не получилось, и третий этап ралли (от Элисты до Астрахани) подарил участникам массу незабываемых эмоций. Сильный дождь размыл дорогу и превратил ее в месиво, так что большая часть внедорожников просто застряла в грязи, но дальше стало еще интереснее, ведь с размытой степью не смогли справиться и многие грузовики. В итоге этот этап пришлось значительно сократить и считать время по контрольной точке.

Приключения с погодой для девятого "Шелкового пути" начались еще до старта. В конце июня нынешнего года сильные дожди в Иркутской области вызвали паводок, всего в зоне наводнения оказалось более 100 населенных пунктов, в результате наводнения погиб 21 человек, более 300 пострадали. Оказалась перекрыта федеральная трасса "Сибирь". События в Иркутской области чуть не сорвали старт девятого "Шелкового пути" и не оставили равнодушным никого из участников гонки. "Эта трагедия очень взволновала всех нас. Мы планируем сделать добровольный сбор средств среди участников гонки и сотрудников дирекции ралли в адрес пострадавших, — сказал Чагин. — Мы были очень озабочены тем, что федеральная трасса Р-255 "Сибирь" была перекрыта. Это уже никак не повлияет на проведение стартовых мероприятий ралли, но такая опасность существовала". "Конвой участников "Шелкового пути" выехал из Парижа 21 июня, двигался по Европе и регионам России. Из-за перекрытия трассы могла произойти вынужденная остановка, что повлекло бы изменение времени стартовых мероприятий или их отмену. Мы очень благодарны Министерству чрезвычайных ситуаций России и правительству Иркутской области за то, что они максимально оперативно приняли все необходимые меры", — отметил Чагин. Долгожданный мотозачет С самого первого ралли в гонке неизменно присутствовали категории грузовиков и внедорожников. При этом обделенным вниманием оказывался один из самых зрелищных и опасных классов — мотоциклы. Разговоры о включении в ралли мотозачета велись давно, но исполнить это удалось только в 2019 году. Появление дополнительного класса повлекло за собой не только увеличение числа участников. Была расширена система контроля, привлечены дополнительные ресурсы медицинского обеспечения, создали еще одну часть дирекции гонки, отвечающую именно за обслуживание мотозачета. По словам Чагина, включение в гонку мотоциклистов наложило на организаторов дополнительную ответственность. Свою поддержку "Шелковому пути" в январе 2019 года оказала Международная мотоциклетная федерация (FIM). FIM включила ралли в календарь чемпионата мира по кросс-кантри. Эта гонка станет наиболее продолжительным мероприятием чемпионата мира по кросс-кантри, на самом ралли будут находиться наблюдатели мотоциклетной федерации.