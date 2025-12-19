В ДНР очистят еще более 23 км русел рек

Расчистка рек позволит улучшить их проточность, что особенно важно для наполнения водохранилищ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Очистку дополнительных 23,3 км русел рек по нацпроекту завершат в ДНР на следующей неделе, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

"В этом году в рамках программы социально-экономического развития была запланирована очистка 5 км русел рек. Благодаря поддержке главы ДНР Дениса Пушилина и на федеральном уровне, а также соглашению, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме с руководителем Федерального агентства водных ресурсов, удалось дополнительно привлечь в республику еще порядка 80 млн рублей, что позволило с октября начать дополнительно чистить еще 23,3 км русел рек. Работы закончат на следующей неделе", - сказал Шебалков.

Он добавил, что расчистка рек позволяет улучшить их проточность, что особенно важно для наполнения водохранилищ, задействованных в системе водоснабжения республики. Работы проводятся по нацпроекту "Экологическое благополучие". "Всего в этом году очищено пять основных рек, которые питают наши водохранилища, которые являются основными источниками водозабора для обеспечения крупных агломераций", - отметил министр.

По его словам, при участии Минприроды РФ, МЧС РФ и Минобороны России проводится доразведка подземных вод и бурение скважин. За счет этого закрывают локальные проблемы населенных пунктов. В частности, в поселках второго по численности города ДНР - Макеевки устанавливают водонапорные башни, запитанные от скважин.