Падение ВВП и поставки вакцины. Главное из выступления Путина на саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Он заявил, что Россия настроена на взаимодействие со всеми участниками форума. Как заверил глава государства, страна будет оказывать активное содействие Новой Зеландии, которая принимает председательство в организации в следующем году.

Лидеры форума приняли документ, определяющий развитие региона на ближайшие 20 лет.

О пандемии и ее влиянии на экономику

Глава государства обратил внимание, что "пандемия привела действительно к серьезным проблемам в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, число заболевших коронавирусом в АТР превысило 26 млн, а в мире в целом - 56 млн, по данным ВОЗ, инфекция и ее осложнения уносят все больше и больше жизней".

Он заявил, что Россия накопила солидный научный и клинический опыт борьбы с коронавирусом. РФ прорабатывает возможность поставок своих вакцин в другие страны, указал Путин.

По словам президента, десятки миллионов человек в мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии. Глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, а экономика России - на 3,9%, отметил он. Путин также констатировал, что показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15%.

Глава государства напомнил, что еще весной 2020 года Россия предложила создать зеленые коридоры, свободные от ограничений и санкций в отношении поставок продовольствия и медикаментов. Речь идет главным образом о тех странах, которые особенно нуждаются в таких поставках.

Борьба с киберпреступлениями