Ozon вышел на биржу и подорожал. Коротко об успехе первого дня торгов

- В начале ноября этого года стало известно, что Ozon подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с целью провести IPO на бирже NASDAQ. IPO — это выход компании на биржу и первое публичное размещение (эмиссия) акций. То есть компания в первый раз выпускает на рынок свои ценные бумаги, чтобы их могли купить инвесторы, изначально с ней никак не связанные. После ее статус меняется — из частной, чьи акции не мог купить любой желающий, она становится публичной, и ее бумаги свободно торгуются на бирже, где их может приобрести кто угодно.
- В конце этого месяца компания установила цену размещения на уровне $30 за одну акцию — выше первоначально планировавшихся $22,5–27,5.
- Таким образом, собираясь разместить 33 млн акций, Ozon рассчитывал привлечь не менее $990 млн. При этом разные оценки допускали, что объем размещения достигнет и $1 млрд, а сама компания может быть оценена в $4,6–5,6 млрд.
- Торги на NASDAQ стартовали 24 ноября, и к вечеру по московскому времени бумаги компании торговались на отметке $42,145. Это оказалось на 0,37% ниже уровня открытия сессии, но на 40,48% выше по отношению к цене IPO. Закрылись торги на американской площадке на отметке $40,18, что подняло рыночную капитализацию компании до $7,117 млрд.
- Также 24 ноября торги начались и на отечественной Мосбирже: на старте акции стоили 2674 рубля за штуку, но уже в первые полчаса торгов их стоимость выросла на 30%. Мосбиржа открыла торги раньше — на NASDAQ они были отложены на несколько часов.
- Двойной листинг, то есть размещение акций сразу на двух биржах, как правило, нужен, чтобы предоставить инвесторам больше возможностей для торговли акциями и одновременно повысить ликвидность этих самых бумаг.
- Сейчас Ozon сфокусирован в первую очередь на российском рынке. Но представители компании допустили в дальнейшем экспансию и в другие страны.
- Ozon — российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. По данным Data Insight, занимает третье место по обороту среди крупнейших онлайн-магазинов.
- Выручка Ozon по итогам января — сентября 2020 года составила 66,6 млрд рублей, что больше, чем за тот же период годом ранее (39,2 млрд рублей), и уже выше всего заработка за прошлый год (60,1 млрд рублей). Убыток при этом оказался на уровне 12,9 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее. Количество заказов по итогам девяти месяцев выросло на 130% в годовом исчислении и достигло 44,3 млн.
- На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что почти в три раза больше, чем на конец 2019 года. Логистическая инфраструктура компании включает восемь фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Она доставляет заказы более чем в 13,5 тыс. населенных пунктов и имеет более 16 тыс. точек выдачи заказов по всей стране.
- Его крупнейшие акционеры сейчас — АФК "Система" и фонд Baring Vostok Capital Partners.
- Толчком для развития e-commerce в 2020 году оказалась пандемия: по данным Ozon, за девять месяцев этого года российский рынок вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 29% по сравнению с его концом.
Ozon вышел на биржу и подорожал. Коротко об успехе первого дня торгов
© Артем Геодакян/ТАСС