Прожиточные минимумы в субъектах России смогут устанавливать с учетом климата

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Субъекты РФ смогут устанавливать размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, одобренной профильным комитетом Госдумы в среду.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом особенностей природно-климатических местностей и групп территорий, расположенных в данных субъектах Российской Федерации", - говорится в тексте, который имеется в распоряжении ТАСС.

Другая поддержанная поправка определяет, что величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ на очередной год устанавливается ежегодно до 15 сентября "в соответствии с коэффициентом региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и в субъекте РФ, в порядке, определяемом правительством РФ". Указанные изменения были поддержаны Минтрудом и Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в целом.

В ходе заседания члены комитета одобрили законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума ко второму чтению с учетом поправок.

11 ноября Госдума приняла документ в первом чтении. Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.