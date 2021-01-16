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Швейцарская компания не комментирует сообщения о планах по "Северному потоку - 2"

Официальный представитель Zurich Insurance Group Томас Баер указал на принцип конфиденциальности в отношениях с клиентами

ЖЕНЕВА, 16 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарская компания Zurich Insurance Group не подтверждает и не опровергает сообщение агентства Bloomberg о том, что она намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода "Северный поток - 2". Как заявил в субботу ТАСС официальный представитель компании Томас Баер, Zurich Insurance Group не комментирует отношения с клиентами, руководствуясь принципом конфиденциальности.

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"По мотивам конфиденциальности мы не комментируем отношения с каким-либо клиентом", - сказал он.

По словам Баера, остается без изменения позиция, изложенная Zurich Insurance Group в заявлении для прессы в пятницу: "[Компания] Zurich имеет всеобъемлющую структуру соблюдения и привержена полному выполнению любых применимых санкционных регулирующих положений".

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