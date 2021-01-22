"Известия": банки просят пересмотреть размер вносов в службу финансового уполномоченного

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Кредитные организации просят Банк России организовать обсуждение с целью пересмотра принципов формирования взносов в службу финансового уполномоченного, оценив размер неоправданных расходов на институт в текущем году в 1,4 млрд руб. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

По данным ЦБ РФ, пишет газета, с января по сентябрь 2020 года в службу финансового уполномоченного поступило 149 тыс. обращений от потребителей, меры в отношении банков за собой повлекли менее 1 тыс. За каждое неудовлетворенное заявление кредитные организации должны заплатить 9,3 тыс. рублей - половину базовой ставки взноса.

Таким образом, отмечает в письме председатель НСФР Андрей Емелин, неоправданные платежи кредитных организаций "за техническое рассмотрение финансовым уполномоченным в большинстве случаев необоснованных жалоб потребителей" в 2021 году может составить примерно 1,4 млрд рублей.

Как пояснил изданию Емелин, банки не согласны с тем, что на них ложится оплата неудовлетворенных жалоб потребителей, а также с тем, что для разных финансовых организаций ставки отличаются. В разговоре с газетой он привел пример страховых компаний, которые платят нулевые взносы, если запросы граждан в их отношении отклонены.

Как пояснили "Известиям" в службе финансового уполномоченного, которая с 1 января 2020 года решает споры граждан с банками и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами (КПК), для банков взнос служит стимулом к урегулированию споров на начальной стадии напрямую с потребителем, а также сокращает судебные издержки.

Размер взносов определяет совет службы финансового уполномоченного, он зависит от решения, принятого органом по итогам рассмотрения обращения, а также от вида финансовой организации, сообщили изданию в ЦБ РФ. Там подчеркнули, что в следующий раз пересмотр актуальности тарифов произойдет по истечении шести месяцев нынешнего года.